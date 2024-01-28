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Kayserispor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? Kayserispor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Kayserispor - Antalyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Kayserispor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kayserispor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kayserispor - Antalyaspor maçı 29.01.2024 17:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Kayserispor - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Kayserispor - Antalyaspor maçı RHG Enertürk Enerji Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Kayserispor - Antalyaspor Maçının Hakemleri

Kayserispor - Antalyaspor maçını orta hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

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