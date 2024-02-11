Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. 2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak. İşte, Kayserispor-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...



KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor evinde, 12 Şubat günü Beşiktaş’ı konuk edeecek.



RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.



BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE



Siyah-beyazlı takımda yarın gözler yeni transferlerde olacak.



Dün düzenlenen törenle Beşiktaş'a katılan Ernest Muci ve Al-Musrati, teknik direktör Fernando Santos'un forma vermesi halinde yeni takımının formasını ilk kez giymiş olacak.



Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Joe Worrall ise Antalyaspor'la deplasmanda oynanan kupa maçında Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.



KONUK EKİBİN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Jonas Svensson ve Rashica'nın durumu son antrenmanın ardından belli olacak.



Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Salih Uçan'ın yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için milli takım kampına giden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku, Kayseri'de görev yapmayacak.



BURAK YILMAZ'A RAKİP OLACAKLAR



Beşiktaşlı futbolcular, bu sezon ligde 4 maç siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu yapan Burak Yılmaz'a rakip olacak.



Teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından ilk teknik adamlık deneyimini Beşiktaş'ta yaşayan Burak Yılmaz, eski futbolcusu olduğu siyah-beyazlı ekipte 4'ü lig, 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 müsabakada görev almıştı.