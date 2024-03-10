Kayserispor ile Hatayspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.



Konuk ekip Doğukan Sinik'in 2. dakikada kaydettiği golle skoru 1-0'a getirdi. Sarı-kırmızılılar ise 23. dakikada Bourabia ile skora yeniden denge sağladı.



1-1 sonuçlanan mücadelenin 76. dakikasında ev sahibi ekipte Arif Kocaman, yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, sarı-kırmızılılar son 15 dakikada 10 kişi mücadele etti.



Bu sonuçla birlikte Kayserispor 36 puanla 12. sırada yer alırken, Hatayspor isee 30 puanla 16. sırada yer aldı.



GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR



Volkan Demirel'in öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyet alamadı. Bordo-beyazlı ekip son galibiyetini Şubat ayında Fatih Karagümrük'e karşı almıştı.



BURAK YLMAZ TRİBÜNDE



Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı kart cezası dolayısıyla mücadeleyi tribünden t

NTV’yi sosyal medyadan takip edin