Kayserispor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda 61. dakikada Mame Thiam sahneye çıkarak durumu 1-0'a getirdi.

Mücadelenin uzatmalarında 90+2. dakikada Bahoken'in kaydettiği golle maçın sonucu da 2-0 olarak tescillenmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 29'a yükselterek 3. sıraya yükseldi.

Recep Uçar'ın öğrencileri bu sonuçla birlikte Süper Lig'de yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı