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Kayserispor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı Pendikspor karşılaşmasını 2-0 kazandı. Recep Uçar'ın öğrencileri bu sonuçla beraber ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Kayserispor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Trendyol 'in 15. haftasında Kayserispor, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda 61. dakikada Mame Thiam sahneye çıkarak durumu 1-0'a getirdi.

Mücadelenin uzatmalarında 90+2. dakikada Bahoken'in kaydettiği golle maçın sonucu da 2-0 olarak tescillenmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 29'a yükselterek 3. sıraya yükseldi.

Recep Uçar'ın öğrencileri bu sonuçla birlikte Süper Lig'de yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

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