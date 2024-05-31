Kayserispor'da 38 maçta 33 futbolcu oynadı.
Süper Lig'de sezonu 14. sırada tamamlayan Kayserispor'da 2023-2024 sezonunda kaleci Bilal Bayazit en çok süre alan isim oldu.
25 yaşındaki kaleci, 35 maçta 3 bin 150 dakika sahada kaldı. Bilal Bayazit’ı 2 bin 907 dakika ile Gökhan Sazdağı takip etti. En az süre alan futbolcular ise 2'şer dakika ile Enes Gökçek, Yiğit Emre Çeltik ve kaleci Şamil Öztürk oldu.
Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 38 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler ise şu şekilde:
Bilal Bayezit: 35 maç - 3.150 dakika
Onurcan Piri: 3 maç - 270 dakika
Şamil Öztürk: 1 maç - 2 dakika
Gökhan Sazdağı: 34 maç - 2.907 dakika
Ramazan Civelek: 35 maç - 1.741 dakika
Julian Jeanvier: 13 maç - 905 dakika
Majid Hosseini: 10 maç - 868 dakika
Dimitrios Kolovetsios: 23 maç - 1.488 dakika
Arif Kocaman: 25 maç - 1.726 dakikada
Lionel Carole: 28 maç - 2.204 dakika
Hasan Ali Kaldırım: 21 maç - 1.186 dakika
Kartal Kayra Yılmaz: 29 maç - 2.403 dakika
Joseph Attamah: 30 maç - 2.171 dakika
Ali Karimi: 27 maç - 2.046 dakika
Mehdi Bourabia: 13 maç - 1.159 dakika
Carlos Mane: 25 maç - 1.146 dakika
Olivier Kemen: 13 maç - 879 dakika
Anthony Uzodimma: 12 maç - 781 dakika
Yaw Ackah: 19 maç - 840 dakika
Muhammed Eren Arıkan: 1 maç - 10 dakika
Hayrullah Erkip: 4 maç - 65 dakika
Mehmet Eray Özbek: 10 maç - 513 dakika
Otabek Shukurov: 12 maç - 495 dakika
Baran Ali Gezek: 10 maç - 136 dakika
Yiğit Emre Çeltik: 1 maç - 2 dakika
Enes Gökçek: 1 maç - 2 dakika
Aylton Boa Morte: 32 maç - 2.636 dakika
Miguel Cardoso: 30 maç - 2.524 dakika
Talha Sarıaslan: 13 maç - 92 dakika
Stephane Bahoken: 23 maç - 761 dakika
Duckens Nazon: 13 maç - 839 dakika
Mame Thiam: 19 maç - 1.655 dakika
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