Kayserispor'da 38 maçta 33 futbolcu oynadı.

Süper Lig'de sezonu 14. sırada tamamlayan Kayserispor'da 2023-2024 sezonunda kaleci Bilal Bayazit en çok süre alan isim oldu.

25 yaşındaki kaleci, 35 maçta 3 bin 150 dakika sahada kaldı. Bilal Bayazit’ı 2 bin 907 dakika ile Gökhan Sazdağı takip etti. En az süre alan futbolcular ise 2'şer dakika ile Enes Gökçek, Yiğit Emre Çeltik ve kaleci Şamil Öztürk oldu.

