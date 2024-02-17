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Kayserispor'da Ali Karimi 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi ile sözleşme yeniledi.

Kayserispor'da Ali Karimi 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı

'de mücadele veren , Ali Karimi ile sözleşme yeniledi.

31 Mayıs 2024'de sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu 3 yıllık imza attı.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Ali Karimi'nin sözleşmesi 3 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz.” denildi.

Ali Karimi bu sezon ligde geride kalan 25.hafta sonunda 22 maça çıktı ve 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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