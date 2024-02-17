Türk futbolunda yeni uygulamalar başlıyor

Türk futbolunda devrim niteliğinde bir uygulamaya geçiliyor.



Türkiye Futbol Federasyonu VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurdu.



Trendyol Süper Lig'de 26. hafta itibariyle maç hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları, sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.



Uygulama sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip, izlediği pozisyonlar için geçerli olacak.



Pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra, TFF Youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

TARTIŞMALI MAÇLARDA 2 KEZ AÇIKLANMIŞTI



VAR kayıtları Süper Lig'de ilk kez geçen sezon açıklanmıştı.



Sivasspor-Galatasaray ve Beşiktaş-Gaziantep maçlarındaki pozisyonlara dair hakem konuşmaları kamuoyu ile paylaşılmıştı.



YABANCI GÖZLEMCİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde hakemliğin gelişmesi adına bir başka önemli kararını daha açıklamıştı.



Süper Lig hakemlerinin performansları, artık yabancı gözlemciler tarafından değerlendirilecek.



26. hafta itibarıyla 10 eski UEFA elit hakemi gözlemcilik görevine başlayacak.