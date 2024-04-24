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Kayserispor'da ameliyat olan Ali Karimi sezonu kapattı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un İranlı futbolcusu Ali Karimi ameliyat oldu.

Kayserispor'da ameliyat olan Ali Karimi sezonu kapattı

Trendyol Süper Lig'de mücadele veren 'da İranlı futbolcu Ali Karimi operasyon geçirdi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu ve sezonun kalan haftalarında forma giyemeyecek.

Kalan son 5 maçta formasından uzak olacak olan Ali Karimi yeni sezona daha güçlü dönmesi bekleniyor.

Kayserispor'un, Jeanvier'in ameliyatıyla kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, " Daha önce lomber disk hernisi (bel fıtığı) olduğu bildirilen oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak hastanesinde Prof.Dr. Ahmet Alanay tarafından opere edilmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

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