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Kayserispor'da Arif Kocaman'a 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kaysersipor forması giyen Arif Kocaman'a 2 maç ceza verdi.

Kayserispor'da Arif Kocaman'a 2 maç ceza

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan - Hatayspor maçında gördüğü kırmızı kart neticesinde PFDK'ya sevk edilen Kayserisporlu Arif Kocaman'ın cezası belli oldu.

PFDK; sarı kırmızılı takımın stoper futbolcusu Arif Kocaman'a 2 maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübü sporcusu Arif Kocaman'ın 10.03.2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Hatayspor Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Arif Kocaman, ligin 30. haftasında Alanyaspor ve ligin 31. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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