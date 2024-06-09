Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı güven tazeledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da olağan genel kurul yapıldı.



Divan teşekkülü ve divana imza yetkisi verilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divan başkanlığına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç seçildi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, mali ve idari yönden ibra edildi.

Kayserispor'un bileğini bükmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Kayserispor Kulüp Başkanı Çamlı, “Kayserispor'u 825 milyon 108 bin TL, yani o gün ki kur karşılığı olan 43 milyon 420 bin Euro artı CAS'da devam eden dosyalarla birlikte 54 milyon Euro borçla devraldık. Sadece devraldığımızdaki borç miktarının bugün itibariyle 662 milyon TL, sadece Berna Gözbaşı başkanın koymuş olduğu temlikler ve mevcut yöneticilerinin alacaklarıdır. Arkadaşlar benim bir kısım alacaklarım var. Kulübün bir gün olur da kenarda parası olursa o parayı isterim. Aksi takdirde anamın ak sütü gibi helal olsun. Eğer biz bu Kayserispor'u yönetiyorsak, bunu da yapmamız gerekiyor. Ben diğer yönetici arkadaşlar adına da söylüyorum. Ben onların hem yönetim kurulu başkanım hem de ağabeyleriyim. Biz alacak peşinde asla olmayacağız. Berna başkanın tabi ki hakkıdır. Alacağı varsa talep edecektir. Ancak temlik konusu kulüp adına çok sıkıntılı bir konudur. Bundan dolayı ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu temlikle ilgili son bir kez daha iyice düşünüp, taşınıp, bu Kayserispor'un geleceğiyle ilgili ortak ne yapılabilirse yapılmalıdır. Bu alacakların dışındaki Kayserispor'un borcunun net rakamı 317 milyon TL'dir. Hiç başka yerlerden duymanıza gerek yok. Bunları işin başındaki benden duyun. Kayserispor'un CAS'da yürüyen 3 tane dosyası, 2 tanede TFF'de devam eden dosya var. Bunların tamamının inşallah altından kalkacağız. Bizim, bu şehrin, Kayserispor'un bileğini bükmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Biz bu işe baş koyduk” şeklinde konuştu.

