Kenan Yıldız devleri peşine taktı: Juventus bonservisini belirledi

Milli futbolcu Kenan Yıldız, EURO 2024 elemeleri grup aşamasında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre, Juventus'un genç yeteneği için Arsenal, Liverpool, Leipzig ve Borussia Dortmund'un sıraya girdiği öne sürüldü.



Torino ekibi kısa süre önce Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

Ancak Juventus'un oyuncuya 30 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda teklifi değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Juventus'un son 6 Serie A maçında yalnızca 3 dakika süre bulan Kenan Yıldız'ın rezerv takım ile bugün Lucchese maçında oynatılacağı kaydedildi.