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Kenan Yıldız Serie A'da ilk golünü attı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk kez 11 başladığı mücadelenin 12. dakikasında estetik bir gole imza attı. 18 yaşındaki Kenan, Juventus formasıyla gol atan en genç yabancı futbolcu ünvanını elde etti.

Kenan Yıldız Serie A'da ilk golünü attı
Kenan Yıldız kimdir? Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız kaç yaşında, nereli?

Kenan Yıldız kimdir? Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız kaç yaşında, nereli?

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Serie A'nın 17. haftasında , Frosinone'ye konuk oluyor.

Kenan Yıldız, Juventus kariyerinde ilk kez bir mücadeleye 11'de başlarken, karşılaşmanın 12. dakikasında harika bir gole imza attı.

Milli futbolcu rakip ceza sahasının sol açığında topla buluşmasının ardından 3 kişiyi çalımlayarak kalecinin kapattığı köşeden topu ağlarla buluşturdu.

Golün ardından Del Piero'nun sevincini yapan Kenan, siyah-beyazlı taraftarların kalbine taht kurdu.

Kenan Yıldız Serie A'da ilk golünü attı - 1

Stadio Benito Stirpe'nin deplasman tirbününde yer alan bazı Juventus taraftarları Kenan Yıldız'ın resminin bulunduğu pankartı açtı.

JUVENTUS TARİHİNİN YABANCI EN GENÇ GOLCÜSÜ

Golün ardından Kenan Juventus formasıyla gol atan en genç yabancı futbolcu ünvanını elde etti.

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