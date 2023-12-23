Kenan Yıldız Serie A'da ilk golünü attı

Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Frosinone'ye konuk oluyor.

Kenan Yıldız, Juventus kariyerinde ilk kez bir mücadeleye 11'de başlarken, karşılaşmanın 12. dakikasında harika bir gole imza attı.

Milli futbolcu rakip ceza sahasının sol açığında topla buluşmasının ardından 3 kişiyi çalımlayarak kalecinin kapattığı köşeden topu ağlarla buluşturdu.

Golün ardından Del Piero'nun sevincini yapan Kenan, siyah-beyazlı taraftarların kalbine taht kurdu.