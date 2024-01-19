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Kerem Atakan Kesgin Karagümrük'ten gönderildi

Fatih Karagümrük'te Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi feshedildi.

Kerem Atakan Kesgin Karagümrük'ten gönderildi

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VavaCars Fatih Karagümrük'te Beşiktaş'tan kiralanan Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi feshedildi.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığımız Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

6 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Orta sahada görev yapan 23 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin, Fatih Karagümrük'te forma giydiği 6 resmi maçta 179 dakika sahada kaldı.

Atakan'ın Sivasspor'a transfer olması bekleniyor.

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