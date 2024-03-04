Kırmızı kart gören yedek oyuncu hakeme tekme attı

Maçın ilk yarısı Bartın Gençlerbirliği takımının 3-0'lık galibiyeti ile sona ererken, ilk devrenin bitiş düdüğünün ardından yedek kulübesindeki Ulus Çınarsporlu oyuncu Serkan Çöndek, bir anda sahaya girdi. Saha ortasında yan hakemleri bekleyen orta hakem Taha Yıldız'a saldırmak isteyen oyuncuyu, kendi takımındaki ve rakip takımdaki oyuncular tarafından tutuldu.

Tepkisi üzerine kırmızı kart gören Çöndek çileden çıkarak, hakeme tekme attı. Diğer futbolcular tarafından zapt edilen Çöndek'in savurduğu tekme hakeme isabet etmedi. Kendisini sıkı sıkı tutan futbolcuların çabası ile hakeme zarar vermesi engellenen oyuncu saha dışına götürüldü.