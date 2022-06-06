Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2,735 milyon dolara satıldı

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Hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın forması rekor fiyata satıldı.

SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bryant'ın NBA'e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma mezatla satıldı.



26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.

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