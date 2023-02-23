Kocaelispor-Sakaryaspor maçında sahaya atlayan taraftardan özür

SAKARYASPOR'DAN AÇIKLAMA



Sakaryaspor'un Twitter hesabından da yaşanan olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Dün akşam oynadığımız yardım ve dostluk maçında, insanlıktan nasibini almamış 3-5 kişinin yapmış olduğu çirkinliklerin stadyumdaki 25 bin kişinin bize yaşatmış olduğu güzellikleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Dün gece bizi en güzel şekilde ağırlayan başta Engin Koyun olmak üzere Kocaelispor camiası ile taraftarlarına ve depremzedelere destek olmak için tribünde yerini alan Sakaryaspor taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimizin dertlerini bir nebze de olsa ilaç olacağız. Ülke olarak yaşadığımız bu zor günlerde kötülüğün, iyiliğin önüne geçmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.