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KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU: Fenerbahçe Konferans Ligi'nde kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları 14 Aralık'ta oynanacak. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise sahasında saat 20.45'te Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi'nde kaçıncı sırada?

KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU: Fenerbahçe Konferans Ligi'nde kaçıncı sırada?

, Avrupa'da Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak. Maç öncesi grubun puan durumu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi H Grubu puan durumu...

FENERBAHÇE AVRUPA KONFERANS LİGİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı.

Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi. İşte gruptaki güncel puan durumu

1- Nordsjaelland 10

2- Ludogorets 9

3- Fenerbahçe 9

4- Spartak Trnava 1

H GURUBUNDA TUR HESAPLARI

İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.

Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.

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