KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU: Fenerbahçe Konferans Ligi'nde kaçıncı sırada?

Fenerbahçe, Avrupa'da Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak. Maç öncesi grubun puan durumu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi H Grubu puan durumu...



FENERBAHÇE AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı.



Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi. İşte gruptaki güncel puan durumu



1- Nordsjaelland 10



2- Ludogorets 9



3- Fenerbahçe 9



4- Spartak Trnava 1



H GURUBUNDA TUR HESAPLARI



İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.



Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.



Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.