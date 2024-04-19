NTV.COM.TR’ye geri dön

Konferans Ligi'nde haftanın golü Yusuf Yazıcı'dan

Yusuf Yazıcı'nın Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Lille formasıyla Aston Villa'ya karşı kaydettiği gol haftanın en iyisi seçildi.

Konferans Ligi'nde haftanın golü Yusuf Yazıcı'dan

Fransa temsilcisi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Aston Villa'ya attığı gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lille'in normal süresini 2-1 üstün tamamladığı maçta takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcu, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Cristiano Biraghi (Fiorentina) ve Ferran Jutgla'nın (Club Brugge) önünde ilk sırayı aldı.

Lille, çeyrek finalde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Aston Villa'ya karşı 90 dakikayı 2-1 önde kapatmış, penaltılarda ise rakibine 4-3 yenilerek turnuvadan elenmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Uefa Avrupa Konferans Ligi

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;