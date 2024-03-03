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Konyaspor, 6 aylık deplasman galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'de Pendikspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar karşılaşmadan 2-0 galip ayrılırken 6 aylık deplasman galibiyeti hasretine son verdi. Öte yandan yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile ilk maçına çıkan kırmızı-beyazlılar ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Konyaspor, 6 aylık deplasman galibiyet hasretine son verdi

Trendyol 'in 28. haftasında Pendikspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Cikalleshi, yeşil-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Ardından 74. dakikada Valon Ethemi farkı 2'ye çıkartarak maç sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, puanını 31'e çıkartarak 13. sıraya yükseldi.

6 AY SONRA DEPLASMAN GALİBİYET HASRETİ SONRA ERDİ

Son olarak Başakşehir karşısında deplasman galibiyeti alan Konyaspor, 6 ay sonra bu hasretini dindirdi.

MAĞLUBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Pendikspor ise yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile ilk maçına çıkarken, kötü gidişata dur diyemedi.Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki mağlubiyet serisini 4 maça çıkardı.

FENERBAHÇE KARŞISINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan kırmızı-beyazlı formayı giyen Fredrik Midtsjö karşılaşmanın 58. dakikasında sarı kart gördü.

Norveçli futbolcu, önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

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