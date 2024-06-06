Konyaspor Ahmet Oğuz'un ayrılığını duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ahmet Oğuz ile yeni sözleşme imzalanmayacağını duyurdu.
Yeşil-beyazlı formayla 69 resmi maça çıkan Ahmet Oğuz, bu mücadelelerde 2 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Futbolcumuz Ahmet Oğuz'un sözleşmesi sona ermiştir.
Kulübümüze iki sezon hizmet eden Ahmet'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
TEŞEKKÜRLER AHMET OĞUZ!— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) June 6, 2024
Futbolcumuz Ahmet Oğuz'un sözleşmesi sona ermiştir.
Kulübümüze iki sezon hizmet eden Ahmet'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/OXEjLr9sQR
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