Konyaspor Ahmet Oğuz'un ayrılığını duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ahmet Oğuz ile yeni sözleşme imzalanmayacağını duyurdu.

Yeşil-beyazlı formayla 69 resmi maça çıkan Ahmet Oğuz, bu mücadelelerde 2 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Ahmet Oğuz'un sözleşmesi sona ermiştir.



Kulübümüze iki sezon hizmet eden Ahmet'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."