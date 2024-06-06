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Konyaspor Ahmet Oğuz'un ayrılığını duyurdu

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, sözleşmesi sona eren Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor Ahmet Oğuz'un ayrılığını duyurdu

ekiplerinden Konyaspor, Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ahmet Oğuz ile yeni sözleşme imzalanmayacağını duyurdu.

Yeşil-beyazlı formayla 69 resmi maça çıkan Ahmet Oğuz, bu mücadelelerde 2 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Ahmet Oğuz'un sözleşmesi sona ermiştir.

Kulübümüze iki sezon hizmet eden Ahmet'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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