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Konyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yapılacak Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor - Galatasaray maçı nerede oynanacak? Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Konyaspor - Galatasaray maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Konyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Konyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Konyaspor - Galatasaray maçı 26.05.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?

Konyaspor - Galatasaray maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Konyaspor - Galatasaray Maçının Hakemleri

Konyaspor - Galatasaray maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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