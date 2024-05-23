Konyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Konyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Konyaspor - Galatasaray maçı 26.05.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Konyaspor - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?
Konyaspor - Galatasaray maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Konyaspor - Galatasaray Maçının Hakemleri
Konyaspor - Galatasaray maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
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