Konyaspor - Kayserispor Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Konyaspor - Kayserispor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Konyaspor - Kayserispor maçı 24.12.2023 13:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Konyaspor - Kayserispor Maçı Nerede Oynanacak?
Konyaspor - Kayserispor maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Konyaspor - Kayserispor Maçının Hakemleri
Konyaspor - Kayserispor maçını orta hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
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