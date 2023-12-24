NTV.COM.TR’ye geri dön

Konyaspor - Kayserispor Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor - Kayserispor maçı nerede oynanacak? Konyaspor - Kayserispor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Konyaspor - Kayserispor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Konyaspor - Kayserispor Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Konyaspor - Kayserispor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Konyaspor - Kayserispor maçı 24.12.2023 13:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Kayserispor Maçı Nerede Oynanacak?

Konyaspor - Kayserispor maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Konyaspor - Kayserispor Maçının Hakemleri

Konyaspor - Kayserispor maçını orta hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;