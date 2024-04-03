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Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 49 puan toplayan Trabzonspor 3. sırada yer alıyor. Konyaspor ise zorlu rakibini sahasında yenmek istiyor. Peki, Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol 'in 31. haftasında bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Peki, Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR 3 PUAN İÇİN SAHADA

Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

3 İSİM EKSİK

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.

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