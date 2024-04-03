Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Peki, Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR 3 PUAN İÇİN SAHADA



Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

3 İSİM EKSİK



Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.



Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.