Konyaspor yeni transferini duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor yeni transferini açıkladı.
Son olarak Sırbistan'da Vozdovac takımında forma giyen 25 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Filip Damjanovic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
Konyaspor'dan Sırp futbolcunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada "Filip Damjanovic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Konyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Eryılmaz, Damjanovic'e, forma hediye etti.
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