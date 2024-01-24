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Konyaspor yeni transferini duyurdu

Konyaspor, 25 yaşındaki Sırp stoper Filip Damjanovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Konyaspor yeni transferini duyurdu

Trendyol ekiplerinden yeni transferini açıkladı.

Son olarak Sırbistan'da Vozdovac takımında forma giyen 25 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Filip Damjanovic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor'dan Sırp futbolcunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada "Filip Damjanovic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Eryılmaz, Damjanovic'e, forma hediye etti.

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