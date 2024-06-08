Körfezli yüzücü milli takıma seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonu Gelişim Grubu Yaz Şampiyonası ve Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası Kadro Belirleme Yarışları 6-7 Haziran tarihinde Muğla’nın Marmaris İlçesinde yapıldı.

Yarışlarda başarılı olan Körfez Gençlerbirliği sporcusu Ece Su Samastı, milli takıma seçildi.

Müsabakalara Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 7 sporcu ve 2 antrenörle katıldı.

24 ilden 59 kulüp ve 399 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda Körfez Gençlerbirliği SK’dan 12 yaş sporcusu Ece Su Samastı, yüzmüş olduğu derece ile yaş grubunda 10'uncu olarak milli takıma seçildi.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "12 yaş grubu sporcumuz Ece Su Samastı, elde ettiği derece ile milli takıma seçilmeyi başardı. Ece Su, 28-29 Ağustos tarihinde Makedonya’nın Ohrid Gölü’nde düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Ece Su Samastı; Emre Fatih Kartal ve Meyra Kocaman’dan sonra Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübümüzün yüzme branşında bu dönem çıkardığı üçüncü milli sporcumuz oldu. Diğer genç sporcularımız Ömer Eymen Toptaş, Emre Oturgan, Meyra Kocaman, Ahsen Tanrıverdi, Elif Konukçu ve Atilla Aras Aydın da yarışma tecrübesi olarak başarılı sonuçlar aldı ve önemli kazanımlar elde etti. Yakında daha çok sporcumuzu milli takımda göreceğimize olan inancımız arttı. Bizlere ve sporcularımıza her zaman maddi ve manevi olarak destek veren başta Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt olmak üzere kulüp idarecilerimize ve büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu yarışlarda görev yapan baş antrenörümüz Samet Işık’ı ve grup antrenörümüz Elif Acar’a da teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.