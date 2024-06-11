Kraliçe Elizabeth'in ölümünü öngören falcıdan EURO 2024 tahmini

Geleceği tahmin etmek için kuşkonmaz kullanan falcı Jemima Packington kendisine bir işaret verildikten sonra Euro 2024'ü kimin kazanacağını bildiğini söylüyor.



Dünyanın tek asparamanı olan Jemima Packington, kuşkonmazları havaya fırlatarak ve yere düştüklerinde oluşturdukları şekilleri okuyarak geleceğe bakabildiğini iddia ediyor.

KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜNÜ TAHMİN ETMİŞTİ

Brexit'i, Kraliçe Elizabeth'in ölümünü ve Harry ile Meghan'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılacağını doğru tahmin etmişti.



The Sun'ın haberine göre, 67 yaşındaki falcı İngiltere'nin Euro 2024'ü kazanarak 58 yıllık acısına son vereceğini açıkladı.



Jemima, "Bana İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'nda nasıl bir performans sergileyeceğini soran çok sayıda insan oldu, bu yüzden kuşkonmazları çok yakından analiz ediyorum." diye konuştu.

"YÜZDE 75-90 DOĞRU ÇIKIYORUM"

Fal bakmaya çocukken, çay yapraklarını okuyan teyzesinden miras kalan bir yetenekle Jemima, "Tahminlerimde genellikle yüzde 75-90 oranında doğru çıkıyorum. Her yıl tahminlerimi gözden geçirir ve şöyle düşünürüm: 'Evet, bu oldu, evet, bu oldu'. Arada sırada tam olarak doğru okuyamadığım bir tane oluyor, ama asla çok uzağa gitmiyorum. ifadelerini kullandı.

ASPARAMAN NEDİR?

Asparaman, kuşkonmaz kullanarak geleceği tahmin eden bir falcıyı tanımlamak için kullanılan bir terimdir.