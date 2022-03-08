Kulüpler Birliği: TFF'nin hakem kararında dahlimiz yok

TFF'nin hakem kadrolarına dair kararı hakkında Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, birliğin söz konusu kararlarda hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığı belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.03.2022 - 22:40

Kulüpler Birliği: TFF'nin hakem kararında dahlimiz yok

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulunun, Spor Toto ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Vakfın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün kamuoyu ile paylaşılan Süper Lig ile 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanları başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfının hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi. 

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