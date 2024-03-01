Kupaya veda ettiler: Fenerbahçe ve Galatasaray'da hedef Süper Lig! (Kalan maçlar ve puan durumu)

Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde elendi.

Son haftalara doğru stresin arttığı ve 11'er maçın kaldığı ligde zirve mücadelesi veren iki takımın teknik direktörleri İsmail Kartal ve Okan Buruk elenmelerinin ardından yaptıkları açıklamalarda Süper Lig şampiyonluğuna vurgu yaptı.



Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Bu maçla birlikte Fenerbahçe 17 resmi maç sonra yenildi.



"SEZON SONU ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA YÜZDE 100 İNANIYORUM"



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonu yaptığı açıklamada, "Kalan iki kupada yollarına devam edeceklerini ifade eden İsmail Kartal, “Bugünkü maçtan hepimiz ders çıkarttık. Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp Hatay ve daha sonraki maçlarla ilgili de tekrar Fenerbahçe’nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Ben herhangi bir endişe duymuyorum. Allah izniyle yine sezon sonu şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"HEDEF SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU"



Galatasaray ise Karagümrük'e kendi evine 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Kartal gibi ligde şampiyon olacaklarını vurgulayarak, "Hem Avrupa'dan hem Türkiye Kupası'ndan elenmek bizim için üzücü ama ana hedef Süper Lig şampiyonluğu. Bunun için avantajlı ve formdayız. Ligde iyi gidişatımız var. hedefimiz Süper Lig. İstediğimiz, düşündüğümüz, hayal ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Hem benim hem de oyuncularım için son 1 haftada yaptığımız 2 maç ders oldu." diye konuştu.



İKİ TAKIMIN KALAN MAÇLARI

GALATASARAY 2 DERBİ OYNAYACAK



Beşiktaş-Galatasaray



Galatasaray-Çaykur Rizespor



Kasımpaşa-Galatasaray



Galatasaray-Hatayspor



Alanyaspor-Galatasaray



Galatasaray-Pendikspor



Adana Demir-Galatasaray



Galatasaray-Sivasspor



Karagümrük-Galatasaray



Galatasaray-Fenerbahçe



Konyaspor-Galatasaray