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Kurtdereli Yağlı Güreşleri final karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Başpehlivan belli olacak)

Balıkesir'de, Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 63'üncüsü düzenlenen yağlı güreşler 1 Eylül itibariyle başladı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinin sonunda ilk 24'te yer alan başpehlivanlar, seneye direkt Kırkpınar'a katılmaya hak kazanacak. Peki, Kurtdereli Yağlı Güreşleri final karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kurtdereli Yağlı Güreşleri final karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Başpehlivan belli olacak)

Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri final karşılaşmasının ayrıntıları merak ediliyor. Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin takvimi paylaşılmıştı. 

Kurtdereli Yağlı Güreşleri final karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Başpehlivan belli olacak) - 1

FİNAL KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 85'i baş kategorisinde olmak üzere 2 bin 565 pehlivan katıldı.

1 Eylül itibariyle başlayan Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde bugün saat 18.30'da final karşılaşması yaşanacak. Kurtdereli Yağlı Güreşleri  TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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