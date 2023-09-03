Kurtdereli Yağlı Güreşleri final karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Başpehlivan belli olacak)

FİNAL KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 85'i baş kategorisinde olmak üzere 2 bin 565 pehlivan katıldı.

1 Eylül itibariyle başlayan Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde bugün saat 18.30'da final karşılaşması yaşanacak. Kurtdereli Yağlı Güreşleri TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.