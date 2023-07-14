Kyle Walker kararını verdi: Bayern Münih, Manchester City ile görüşmelere başlayacak

Bayern Münih, Manchester City'nin sağ bek oyuncusu Kyle Walker'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.



Geçtiğimiz sezon Manchester City'nin sol beki Joao Cancelo'yu kiralayan Alman ekip, bu kez sol bekini bonservisiyle beraber transfer etmek istiyor.



Skysports'un aktardığına göre, Bavyera ekibinin Manchester City'e yaklaşık 15 milyon euro ve bonusların dahil olduğu bir sözleşme teklifi sunacağı öne sürüldü.

KYLE WALKER KARARINI VERDİ



Ayrıca 33 yaşındaki sağ bekin Bayern Münih'e gitmeye karar verdiği belirtilirken, oyuncu tarafıyla anlaşıldığı vurgulandı.



Bavyera ekibinin yakında Manchester City ile resmi görüşmelere başlayacağı vurgulanırken, kırmızı beyazlılarda teknik ekip sorumlusu Marco Neppe ve teknik direktörü Thomas Tuchel'in bu anlaşmada önemli bir rol oynadığı ifade edildi.



Kyle Walker, Manchester City ile çıktığı 254 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 6 gol atıp 18 asist kaydetti.

