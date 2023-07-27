Kylian Mbappe, Al-Hilal ile görüşmeyi reddetti

Geçtiğimiz günlerde Suudi ekip Al-Hilal, Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'ye sadece 1 yıl için maaş ve bonservisle beraber 1 milyar euroluk bir teklifte bulunmuştu.

YETKİLİLER İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ



L'equippe'in haberine göre, Başkent ekibinin bu teklife yeşil ışık yakarak transfere izin verdiği ancak Mbappe'nin şehre kendisiyle görüşmeye gelen Al-Hilal yetkilileriyle görüşmeyi reddettiği kaydedildi.



Öte yandan sözleşmesinde son senesine giren oyuncu Fransız deviyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadı.



Tüm bunların ardından PSG'nin artık Fransız yıldızın Real Madrid ile anlaştığına emin olduğu kaydedildi.



Son olarak Japonya'ya yaz kampı için giden PSG'de Mbappe, kadro dışı bırakılarak kampa götürülmedi.



Al-Hilal, 1 yıl için PSG'ye 300 milyon euroluk bir bonservis bedeli ve Mbappe'ye ise 700 milyon euroluk bir maaş önerisinde bulunmuştu.

