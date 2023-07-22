Kylian Mbappe'nin bonservis bedeli belli oldu

Paris Saint-Germain ile son sezonuna girecek Kylian Mbappe, Fransız ekibi ile sözleşme yenilemek istemediğini açıklamıştı.

PSG başkanı El Khelaifi ise oyuncuyu bedava göndermeyeceklerini eğer gelecek sezon takımda olmak istiyorsa yeni sözleşmeyi imzalaması gerektiğini vurgulamıştı.

Yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Mbappe, tüm bu yaşananların PSG'nin Japonya'da yapacağı kamp kafilesinden çıkarıldı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Athletic'in haberine göre, Paris Saint Germain yönetiminin Mbappe için şu ana kadar harcadığı parayı bonservis bedeliyle geri almak istemediği ancak 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle transfere izin vereceği belirtildi.

REAL MADRİD BONSERVİS BEKLENTİSİNİN AZALACAĞINA İNANIYOR



Haberde Real Madrid'in bu yazki Transfer için isteksiz davranması halinde başka takımların da devreye girebileceği ifade edildi. Ek olarak Real Madrid'in transfer döneminin sonuna doğru PSG'nin bonservis beklentisinin azalacağını düşündüğü aktarıldı.



PSG'nin 2018'de Monaco'dan 180 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Mbappe, Fransa temsilcisinde tüm kulvarlarda 260 karşılaşmada 212 gol ve 98 asiste imza atmıştı.