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La Liga başkanından Mbappe müjdesi: "Gelme ihtimali yüzde 50'den fazla"

Paris Saint-Germain'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Kyian Mbappe'nin olası Real Madrid transferi hakkında La Liga başkanı Javier Tebas açıklamalarda bulundu. Tebas, "Mbappe'nin Real Madrid'e gelme ihtimali yüksek. Hatta yüzde 50'den fazla diyebilirim." diye konuştu.

La Liga başkanından Mbappe müjdesi: "Gelme ihtimali yüzde 50'den fazla"

Paris Saint-Germain ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 'nin bir sonraki durağının neresi olacağı merak ediliyor.

Adı ile anılan Fransız yıldız için La Liga başkanı Javier Tebas transfer hakkında görüşünü açıkladı.

"İHTİMAL YÜZDE 50'DEN FAZLA" 

Tebas, Mbappe'nin Real Madrid'e gelme ihtimali yüksek. Hatta yüzde 50'den fazla diyebilirim. Bu kişisel bir görüş. Transferin sonucu Real Madrid'e bağlı, son kararı onlar verecek. 

Kylian Mbappe, formasıyla 287 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 240 gol atıp 104 asist kaydetti.

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