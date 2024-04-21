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La Liga'da Girona tarihinde bir ilki başardı

La Liga'da bitime 6 hafta kala sezonu ilk 6'da tamamlamayı garantileyen Girona, gelecek sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

La Liga'da Girona tarihinde bir ilki başardı

'da sezonun flaş ekiplerinden Girona tarihi bir performansa imza atarak lig tarihine geçti.

İspanyol ekip son olarak Cadiz'i 4-1 mağlup ederek ligi ilk 6'da bitirmeyi garantiledi ve tarihinde bir ilki başardı.

TARİHİNDE İLK KEZ

Girona, gelecek sezon tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında mücadele edecek. 

La Liga'da bitime 6 hafta kala Girona ilk 4'te tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'ne, 5. sırada bitirirse ise Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Michel'in yönetimindeki ekip ligi 6. bitirmesi durumunda ise Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak.

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