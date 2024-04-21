La Liga'da Girona tarihinde bir ilki başardı

La Liga'da sezonun flaş ekiplerinden Girona tarihi bir performansa imza atarak lig tarihine geçti.

İspanyol ekip son olarak Cadiz'i 4-1 mağlup ederek ligi ilk 6'da bitirmeyi garantiledi ve tarihinde bir ilki başardı.

TARİHİNDE İLK KEZ

Girona, gelecek sezon tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında mücadele edecek.

La Liga'da bitime 6 hafta kala Girona ilk 4'te tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'ne, 5. sırada bitirirse ise Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Michel'in yönetimindeki ekip ligi 6. bitirmesi durumunda ise Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak.