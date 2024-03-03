LeBron James NBA tarihine geçti

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, dün Denver Nuggets'a karşı oynadığı maçta 40.000 sayı barajına ulaşan ilk NBA oyuncusu oldu.

Ancak Los Angeles Lakers takımının son NBA şampiyonuna 124-114 yenilmesinin ardından bunu "acı-tatlı" olarak nitelendirdi.

Geceyi 26 sayıyla tamamlayan 39 yaşındaki oyuncu, "Bir şeyi yapan ilk oyuncu olmak, bu ligde oldukça havalı bir şey." diye konuştu.ü

JAMES AYAKTA ALKIŞLANDI

James ikinci çeyreğin bitimine 10 dakika 39 saniye kala potanın sol tarafından attığı turnikeyle tarihi basketi attı ve Lakers'ı 37-32 öne geçirdi.

Seyirciler mola sırasında James'i ayakta alkışladı ve baraja ulaşmasını sağlayan top oyundan çıkarıldı.

TÜM ZAMANLARIN EN SKORERİ OLMUŞTU

LeBron, Şubat 2023'te Kareem Abdul-Jabbar'ın 38.387 sayılık rekorunu geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer oyuncusu olmuştu.

Dört kez NBA şampiyonu olan ve dört kez En Değerli Oyuncu (MVP) seçilen James, NBA'de 21. sezonunda ve ligin en yaşlı aktif oyuncusu olarak yer alıyor.