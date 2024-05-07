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Okan Buruk'tan Süper Kupa talebi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Kupa'yı hükmen kazanan Galatasaray'a bu hafta içerisinde kupayı takdim etmek istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ise yönetime "Kupayı alsanız bile, şampiyonluğu garantilemeden stada getirmeyin. Konsantrasyonumuz bozulmasın." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Okan Buruk'tan Süper Kupa talebi

Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle birlikte hükmen galip gelen 'ın kupayı ne zaman alacağı merak ediliyordu.

Sözcü'nün haberine göre, TFF'nin Süper Kupa'yı Galatasaray'a bu hafta Riva'da takdim etmeyi planladığı belirtildi.

Ancak sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un ligdeki şampiyonluk yarışı sonuçlanmadan kupa töreni düzenlenmesini istemediği aktarıldı.

Buruk'un yönetime, "Kupayı alsanız bile, şampiyonluğu garantilemeden stada getirmeyin. Konsantrasyonumuz bozulmasın." dediği öne sürüldü.

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