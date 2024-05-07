Okan Buruk'tan Süper Kupa talebi

Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle birlikte hükmen galip gelen Galatasaray'ın kupayı ne zaman alacağı merak ediliyordu.
Sözcü'nün haberine göre, TFF'nin Süper Kupa'yı Galatasaray'a bu hafta Riva'da takdim etmeyi planladığı belirtildi.
Ancak sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un ligdeki şampiyonluk yarışı sonuçlanmadan kupa töreni düzenlenmesini istemediği aktarıldı.
Buruk'un yönetime, "Kupayı alsanız bile, şampiyonluğu garantilemeden stada getirmeyin. Konsantrasyonumuz bozulmasın." dediği öne sürüldü.
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