LeBron James'den Alperen Şengün'e methiyeler

NBA'de normal sezonda Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'a konuk oldu.

Karşılaşmanın bitimine 4 saniye kala Alperen Şengün, LeBron James'in üzerinden kaydettiği sayı ile mücadeleyi 104-104 eşit duruma getirdi.

Ancak son saniyelerde LeBron James'in kaydettiği serbest atış sayısıyla birlikte Los Angeles Lakers mücadeleden 105-104 galip ayrıldı.

ŞENGÜN'ÜN DOUBLE-DOUBLE'I GALİBİYETE YETMEDİ

Milli basketbolcu 23 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 11/16 saha içi isabeti ile double-double yapsa da Rockets'ın galibiyeti için yeterli olmadı.

"SAHA GÖRÜŞÜ ÜST DÜZEY VE HARİKA BİR PASÖR"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan NBA yıldızı LeBron James, Alperen Şengün'ün gelişimi hakkında, "Alperen Şengün her geçen maç daha da rahat oynuyor, takımı ona güveniyor. O çok değerli bir oyuncu, özellikle alçak postta çok etkili.



Topla ilişkisi çok iyi, saha görüşü üst düzey ve harika bir pasör. Bence çok değerli bir genç yetenek." diye konuştu.

ALPEREN'DEN HOUSTON ROCKETS REKORU

21 yaşındaki Alperen, kulüp tarihinde 2000 sayı, 1000 ribaunt ve 500 asist istatistiklerini yakalayan en genç oyuncu oldu. Bu rekor daha önce Rodney McCray'e aitti.