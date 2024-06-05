Leipzig Stadı, EURO 2024'te 4 maça ev sahipliği yapacak

Diğer adıyla Red Bull Arena, Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek turnuva boyunca maçların oynanacağı 10 stat arasında yer alıyor.



Alman futbolunun son yıllardaki çıkış yapan takımlarından Leipzig'e ev sahipliği yapan stat, maçlar sırasında 40 bin kişiyi ağırlayacak.



AÇILIŞI 2004'TE YAPILDI



Zentral Stadı'nın yerine 2000'de inşasına başlanan Leipzig Stadı'nın yapımı, 2004'te tamamlandı.



Stat, 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası ve 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı.



2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülük maçı dahil 3 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'nda 4 karşılaşma, Leipzig Stadı'nda oynandı.



KONSERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR



Leipzig Stadı, futbol maçlarının yanı sıra yıl içinde sık sık konser alanı olarak kullanılıyor.



Stat, yüksek kalitede akustik sağlayacak şekilde tasarlanan son teknoloji ürünü çatısıyla dikkati çekiyor.



Coldplay, Depeche Mode, Bon Jovi, Tina Turner, AC/DC, Bruce Springsteen ve Pink, yıllar boyunca statta konser veren sanatçılar arasında yer aldı.



TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ SAHAYA ÇIKACAK



Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nun bir maçı, Leipzig Stadı'nda yapılacak.



Gruptaki ilk hafta maçında Portekiz ile Çekya, 18 Haziran'da bu statta kozlarını paylaşacak.



İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.



EURO 2024 MAÇLARI



Leipzig Stadı'nda oynanacak EURO 2024 maçları şu şekilde:



18 Haziran: Portekiz-Çekya



21 Haziran: Hollanda-Fransa



24 Haziran: Hırvatistan-İtalya



2 Temmuz: Son 16 turu