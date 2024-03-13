Leipzig'in genç yıldızı Vincent Bayındır Galatasaray'da

Galatasaray, RB Leipzig forması giyen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer etti.



Formayı giyen Bayındır transferi sosyal medyadan duyurdu.



"GALATASARAY İÇİN OYNAYACAĞIMI DUYURMAKTAN MİNNETTARIM"



Bayındır paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım."