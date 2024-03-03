Leverkusen Bundesliga'yı domine etti: Zirvede puan farkı 10'a çıktı

Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i Jeremie Frimpong ve Alex Grimaldo'nun golleriyle Köln'ü 2-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

Kırmızı-siyahlılar Bayern Münih'in Cuma günü Freiburg'da aldığı 2-2'lik beraberlikten yararlanarak bitime 10 hafta kala Bavyera ekibiyle zirvede farkı 10 puana çıkarttı.



YENİLMEZLİK SERİSİ 34 MAÇA ÇIKTI



Leverkusen ayrıca bu sezon Almanya'daki yenilmezlik serisini tüm turnuvalarda 34 maça çıkardı. Takım geçen sezonun son gününde Bochum'a yenildiğinden beri hiç kaybetmedi.

Xabi Alonso Ekim 2022'de teknik direktörlük görevini devraldığında Leverkusen küme düşmeme mücadelesi veriyordu.

