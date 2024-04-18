Lille-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi çeyrek final)

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa ekibi Lille kendi taraftarı önünde Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Aston Villa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Lille, taraftarlarını da arkasına alıp sahasında kazanmak ve tur atlayan taraf olmak istiyor. Peki, Lille-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



LİLLE-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Lille-Aston Villa karşılaşması 18 Nisan Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayacak.



Pierre Mauroy Stadı’nda oynanacak mücadele TV8,5 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.



KAZANAN TAKIM FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLABİLİR



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Olympiakos karşısında tur atlaması halinde, yarı finalde Lille veya Aston Villa ekiplerinden biriyle eşleşecek.