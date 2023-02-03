NTV.COM.TR’ye geri dön

Lionel Messi'den Dünya Kupası 2026'ya yeşil ışık

Dünya Kupası 2022'de tarih yazan Arjantin Milli Takımı'nda gözler 2026'ya çevrilirken, Lionel Messi bu turnuva için yeşil ışık yakarak açık kapı bıraktı.

Lionel Messi'den Dünya Kupası 2026'ya yeşil ışık

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Katar'daki 2022'nin ardından konuşan Lionel , Dünya Kupası 2026 hakkında konuştu.

"KOLAY OLMAYACAK"

basınından Diario Ole'ye konuşan Messi, 2026'da yer alma ihtimalini değerlendirirken, "Yaşımdan dolayı bunu yapmak kolay olmayacak. oynamayı seviyorum. İyi durumda olduğum ve bundan keyif aldığım sürece devam edeceğim. Bir sonraki Dünya Kupası'na uzun bir süre var gibi görünüyor ancak bu kariyerimin nasıl gittiğine bağlı" dedi.

Şu anda 35 yaşında olan Messi, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda 39 yaşında olacak.

Katar'da turnuvadaki toplam gol sayısını 13'e yükselten Messi, 2026'da da forma giymesi halinde Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi olan Miroslav Klose'yi geride bırakarak yeni bir tarih yazma şansı yakalayacak.

Lionel Messi'den Dünya Kupası 2026'ya yeşil ışık - 1

BALLON D'OR'UN EN GÜÇLÜ ADAYI

Messi, yer aldığı tüm turnuvalarda kupa kaldıran oyuncu olarak Dünya Kupası Katar 2022'de tarih yazmıştı. Peki buradaki golleri ve başarısını ona Ballon d'Or ödülünü getirecek mi?

Arjantinli yıldız bu ödül için Karim Benzema, Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Mohamed Salah gibi isimlerle yarışacak.

Tüm kategorilerin ödülleri, 27 Şubat 2023'te düzenlenecek olan En İyi FIFA Futbol Ödülleri töreninde açıklanacak.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or), hem takım hem de bireysel seviyedeki sportif performansın yanı sıra saha içindeki ve dışındaki genel davranışlara göre belirleniyor.

Adnan Januzaj Başakşehir'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi)

Adnan Januzaj Başakşehir'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi)

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...