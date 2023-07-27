Liverpool duyurdu: Jordan Henderson'ın yeni takımı belli oldu

Liverpool'a 12 yıl sonra veda eden Jordan Henderson, Al-Ittifaq takımına transfer oldu.



Henderson'un Al-Ittifaq ile 14 milyon euro artı bonuslar üzerinden anlaştığı ve üç yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



LIVERPOOL TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ



Liverpool tarafından yapılan açıklamanın son bölümünde, "Anfield macerası Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq takımına transferiyle sona eren Jordan Henderson'ın, Liverpool'daki herkes 12 yıllık Liverpool kariyerinde kulüp adına yaptığı her şey için teşekkürlerini ve minnettarlığını iletiyor." ifdeleri kullanıldı.

2011'DEN BU YANA 584 MAÇA ÇIKTI



Henderson, 2011'de Sunderland'den transfer olduğundan bu yana Liverpool adına 584 resmi maça çıktı, 39 gol ve 74 asist kaydetti.



Henderson, Liverpool ile İngiltere Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı.



33 yaşındaki orta saha oyuncusu İngiltere milli takımında da 77 kez forma giydi ve ülkesi adına üç gol kaydetti.

Al-Ittifaq, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getirmişti.