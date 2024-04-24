Liverpool Jurgen Klopp'un alternatifini buldu

Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor.

Son olarak Bayer Leverkusen ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan Xabi Alonso ile ilgilenen Merseyside ekibi, İspanyol çalıştırıcının kararı üzerine transferden vazgeçtiğini duyurmuştu.

RESMİ GİRİŞİMDE BULUNDU

Guardian'ın haberine göre, Liverpool, Arne Slot'u yeni menajerleri olarak atamak için Feyenoord ile görüşmelere başladı. 45 yaşındaki oyuncu Anfield'da Jürgen Klopp'un yerine geçme fikrine sıcak bakıyor.

Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve AC Milan'ın ilgilendiği ve Slot'un Premier Lig kulübüne gitmeye istekli olduğuna inanılan favori adayları için resmi bir girişimde bulundu.

Slot'un 2026 yılına kadar devam eden Feyenoord sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor ancak 10 milyon euro civarındaki bir tazminat ücreti onu Rotterdam kulübünden koparabilir.

İLK SEZONUNDA AVRUPA FİNALİ VE LİG ŞAMPİYONLUĞU

Slot, Feyenoord'u geçtiğimiz Pazar günü KNVB Kupası'nda zafere taşıdı ve geçen sezon Eredivisie şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca Dick Advocaat'ın yerine göreve geldiği ilk sezonda Avrupa Konferansı Ligi'nde finale yükseldi.

Liverpool'un Klopp'un halefi arayışı, Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group'un futboldan sorumlu yeni CEO'su Michael Edwards ve yeni sportif direktör Richard Hughes tarafından yürütüldüğü kaydedildi.