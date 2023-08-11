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Luis Enrique'den Mbappe kararı: "Kulüp her şeyden önce gelir"

Paris Saint-Germain'de sözleşmesini yenilemeyen Kylian Mbappe, Kulüp Başkanı Nasser El-Khelaifi'nin kararıyla sezon boyunca yedek kalabilir. Lorient maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Luis Enrique, Mbappe ile ilgili gelen sorulara Fransız yıldızın sözleşmesini yenilememesi durumunda yönetimin kararlarını uygulamaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Luis Enrique'den Mbappe kararı: "Kulüp her şeyden önce gelir"

ile olan sözleşmesinde son senesine giren ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan , sezon boyu yedek kalma riskiyle karşı karşıya.

Yarın Lorient ile karşılaşacak olan başkent ekibinde teknik direktör Luis Enrique, Kylian Mbappe ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

"KULÜP HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

İspanyol çalıştırıcı, "Geçmişte zaten karşılaşılan bir konu olan Mbappe davasında kulüp ile oyuncu arasında çözüm bulunmuştu. İstediğim bu ve umarım tekrar bir anlaşma ile sonuçlanır. Ama başkanın ne dediğini biliyorum. Kulüp her şeyden önce gelir ve buna yüzde 100 katılıyorum." ifadeleriyle Kylian Mbappe'nin sözleşmesini yenilememesi durumunda yönetimin kararlarını uygulamaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Enrique, Kylian Mbappe ile ilgili son olarak "Mbappe hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Diğer oyuncular için genellikle görüşmelerimi gizli tutarım, aramızda kalacak. Sizi eylemlerime dikkat etmeye davet ediyorum. Durumla ilgili fikrimi açıkça ifade edecekler." ifadelerini kullandı.

Luis Enrique'den Mbappe kararı: "Kulüp her şeyden önce gelir" - 1

"OUSMANE DEMBELE YÜZDE 99 PSG OYUNCUSU"

53 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Ousmane Dembele transferiyle ilgili gelen soruya, "Yasal olarak henüz bir PSG oyuncusu değil. Hala eksiklikler var. Ancak %99 PSG oyuncusu ama henüz %100 değil.

PSG - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında oynanacak olan PSG-Lorient mücadelesi 12 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak. Mücadele beINSPORTS 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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