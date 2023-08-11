Luis Enrique'den Mbappe kararı: "Kulüp her şeyden önce gelir"

PSG ile olan sözleşmesinde son senesine giren ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Kylian Mbappe, sezon boyu yedek kalma riskiyle karşı karşıya.



Yarın Lorient ile karşılaşacak olan başkent ekibinde teknik direktör Luis Enrique, Kylian Mbappe ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

"KULÜP HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"



İspanyol çalıştırıcı, "Geçmişte zaten karşılaşılan bir konu olan Mbappe davasında kulüp ile oyuncu arasında çözüm bulunmuştu. İstediğim bu ve umarım tekrar bir anlaşma ile sonuçlanır. Ama başkanın ne dediğini biliyorum. Kulüp her şeyden önce gelir ve buna yüzde 100 katılıyorum." ifadeleriyle Kylian Mbappe'nin sözleşmesini yenilememesi durumunda yönetimin kararlarını uygulamaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Enrique, Kylian Mbappe ile ilgili son olarak "Mbappe hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Diğer oyuncular için genellikle görüşmelerimi gizli tutarım, aramızda kalacak. Sizi eylemlerime dikkat etmeye davet ediyorum. Durumla ilgili fikrimi açıkça ifade edecekler." ifadelerini kullandı.