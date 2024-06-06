Lukaku geleceğiyle ilgili kararını verdi

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Lukaku'yu sarı-lacivertlilere transfer etmeyi düşünmediğini söylemesinin ardından Belçikalı golcü geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, düzenlediği basın toplantısında "Buranın kültürü birazcık farklı, spekülasyonlar oluyor. Lukaku'yu, Dybala'yı istediğime dair şeyler duyuyorum. Bu oyuncuları istemiyorum. Biz ne yaptığımızı biliyoruz." diye konuşmuştu.

"KARARIMI ÇOKTAN VERDİM"

HLN'ye konuşan Lukaku, "Geleceğimle ilgili kararımı çoktan verdim, ne olacağını biliyorum. Verdiğim kararı açıkladığım zaman herkes benimle aynı fikirde olacaktır. Ne zaman bir yerde kalmaya ya da ayrılmaya karar versem bunun doğru bir seçim olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTIĞI EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR

Ayrıca Belçikalı forvet, çalıştığı en iyi teknik direktör sorusuna Antonio Conte yanıtını verdi.

Napoli, dün yaptığı resmi açıklamayla teknik direktörlük görevine Antonio Conte'nin getirildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Lukaku "Teknik direktör geleceğini seçmede belirleyici bir faktör mü?" sorusuna ise "Evet, koçla ilişkim belirleyici. Bir kadınla olan ilişki gibi. Artık yürümüyorsa neden birlikte olalım ki?" dedi.