Luton Town'ın iç sahadaki Premier Lig maçı ertelendi

Luton Town, Premier Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos'ta oynaması planlanan Burnley mücadelesi, Kenilworth Road'da yapılan iyileştirme çalışmaları dolayısıyla ertelendiği duyuruldu.



The Guardian'ın haberine göre, Turuncu-lacivertlilerin stadyumda yapılan çalışmaların maç saatini etkilemeyeceğini garanti edemedikleri için, karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Luton Town ile Burnley arasında 19 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan Premier Lig maçı ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.



Luton Town'ın iç sahada oynayacağı bir sonraki karşılaşma 1 Eylül'de West Ham United'a karşı olacak.



Luton Town'ın CEO'su Gary Sweet, "Özellikle inşaat çalışmalarımızda kaydedilmeye devam eden inanılmaz ilerleme göz önüne alındığında, bu fikstürün ertelenmesine yönelik ortak karar üzücü." açıklamalarını yaptı.

