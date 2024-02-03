Maç sonucu: Karşıyaka - Pazarspor: 3-0

4'üncü dakikada konuk ekip atağında soldan ceza sahasına giren Efe Taylan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
13'üncü dakikada Karşıyaka atağında soldan Ferdi kesti, Erdem'in gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
14'üncü dakikada Karşıyaka golü buldu. Sağdan Erdem'in ortasında iyi yükselen Fatih kafayı vurdu, kaleci Halil'in müdahale edemediği top ağlarla buluştu: 1-0.
34'üncü dakikada defansın arkasına atılan topa hareketlenen Göktuğ'un aşırtma vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
İlk yarı Karşıyaka'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
55'inci dakikada Pazarspor'da Ali Alperen Çelik kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
65'inci dakikada Karşıyaka farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan kornerde Mustafa'nın ortasında Alper kafayla fileleri sarstı: 2-0.
77'nci dakikada Karşıyaka bir gol daha buldu. Sağ çaprazdan Cenk Ahmet'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Yasin, gelişine yarım voleyle kaleciyi avladı: 3-0.
Karşıyaka müsabakayı 3-0 kazandı.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Tayfun Güz, Semih Kurtuluş, Cihat Sevi
KARŞIYAKA: Haydar - Erdem, Alpay, Alper, Ferdi, Barış, Emre Keleşoğlu, Cenk Ahmet (Dk. 89 Arda), Mehmet (Dk. 55 Mustafa), Fatih (Dk. 81 Enes), Yasin (Dk. 89 Mertcan)
PAZARSPOR: Halil - Aykut, Emircan (Dk. 46 Fatih), Muhammet Ensar, Enes Salih, Ali Alperen Çelik (Dk. 64 Emre Turan) , Batuhan, Ahmet Can (Dk. 55 Haci Şükrü), Göktuğ, Efe Taylan, Mustafa (Dk. 83 Remzi)
GOLLER: Dk. 14 Fatih, Dk. 65 Alper, Dk. 77 Yasin (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Emircan, Muhammet Ensar (Pazarspor)
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