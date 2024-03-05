EURO 2024 grup maçları öncesinde Macaristan ile özel maça çıkacak olan Türkiye A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor. Haziran 2024'te başlayacak olan EURO 2024 için çalışmalarına devam eden Milli Takım, 22 Mart'ta Macaristan'a konuk olacak. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MACARİSTAN-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Macaristan-Türkiye arasında oynanacak olan özel maç, 22 Mart 2024 Cuma günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

Mücadele Puskas Arena'da saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.