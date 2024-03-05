EURO 2024 grup maçları öncesinde Macaristan ile özel maça çıkacak olan Türkiye A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor. Haziran 2024'te başlayacak olan EURO 2024 için çalışmalarına devam eden Milli Takım, 22 Mart'ta Macaristan'a konuk olacak. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MACARİSTAN-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Macaristan-Türkiye arasında oynanacak olan özel maç, 22 Mart 2024 Cuma günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.
Mücadele Puskas Arena'da saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
BİLET SATIŞLARI BAŞLADI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmanın öncelikli bilet satışının, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladığı belirtildi.
Öncelikli bilet satışının 1 gün süreceği ve yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışın başlayacağı vurgulandı.
Macaristan-Türkiye müsabakasının misafir tribün bilet fiyatlarının konumuna göre 400 ila 800 lira olarak belirlendiği aktarıldı.
Biletlerin "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabileceği, bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu da aranmayacağı kaydedildi.
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