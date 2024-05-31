Mahmut Uslu kimdir? Fenerbahçe eski As Başkanı Mahmut Uslu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mahmut Uslu, 21 Ağustos 1947 yılında Adana'da dünyaya geldi. İş insanı, eski basketbolcu ve koçtur.



Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım yönetimlerinde as başkanlık, genel sekreterlik ve basın sorumlusu görevlerini ifa etmiştir.



1980-82 yılları arasında Efes Pilsen'in, 1985-86 sezonunda Fenerbahçe'nin koçluğunu yapmıştır.



Mahmut Uslu tarafından kurulan Day Group, yurtiçi ve yurtdışında başarılı projelere imza atmıştır. Türkmenistan’da faaliyet gösteren en eski Türk şirketi olarak bilinmektedir.



Yaklaşık 15 yıldır Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü görevlerini üstlenen Mahmut Uslu, aynı zamanda, 1975-1980 yılları arasında Tarım Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Daha sonra özel sektörde Genel Koordinatör ve Kurucu Ortak olarak Okan Holding’e katılmıştır.



Yönetimde fiilen bulunan Mahmut Uslu döneminde, Okan Holding’in Beslen Makarna Fabrikası Kazakistan’da, yüzde 85 pazar payıyla lider olmuş, Club Marco Polo Tatil Köyü ise 1990’lı yıllarda en büyük turizm yatırımlarından biri olmuştur.